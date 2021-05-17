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"Сумыгаз": 188 тысяч домохозяйств частного сектора не имеют техобслуживания

Автор: Мария Тарарыева

В АО "Сумыгаз" призывают потребителей позаботиться о безопасности и заключить договоры на техническое обслуживание внутренних газовых сетей. На сегодня в Сумской области не обслуживаются сети 188 тысяч домохозяйств частного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах несут их владельцы.

"Сумыгаз предлагает потребителям единую стоимость проведения технического обслуживания внутренних сетей. Стоимость работ вместе с НДС составляет 300 гривен в год. Каждая семья может самостоятельно позаботиться о безопасности себя и своих близких. Регулярное техническое обслуживание один раз в год позволяет содержать внутренние газовые сети в исправном состоянии", - отмечает директор по капитальному строительству АО "Сумыгаз" Екатерина Дакар.

По словам пресс-службы, подписав соглашение с газораспределительной компанией потребитель получает:

  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
  • осмотр и проверку герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома;
  • проверку работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах.

"Заключить договор с газораспределительной компанией потребители природного газа могут в 104.ua Клиентском пространстве", - говорится в сообщении.

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