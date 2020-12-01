"Сумыгаз": 104.ua представила новые решения для управления счетами клиентов

В ноябре 2015 года потребители природного газа Сумской области получили возможность управлять своим счетом онлайн с помощью личного кабинета 104.ua. За первый год работы сервис освоили 9 тысяч клиентов АО "Сумыгаз", а на сегодня зарегистрировано почти 170 тысяч домовладений области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что за 5 лет личный кабинет обновился и стал еще более удобным регистрация доступна по номеру телефона или е-mail, клиенты могут добавлять к 25 счетов к своей учетной записи, оплачивать услуги в один клик, управлять личными счетами в различных газовых компаниях независимо от их места расположения.

"Эти инновационные решения доступны с любого девайса и особенно актуальны в условиях пандемии, потому что позволяют взять на себя заботу о близких. Пользователь может присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов", - отмечает начальник управления внешних коммуникаций АО "Сумыгаз" Анастасия Шимарина.

На новой платформе 104.uа также реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за услуги. В таком случае расчет по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии.

"В "Сумыгаз" напоминают, чтобы оплачивать за фактически потребленные кубы газа, потребителям Сумщины необходимо ежемесячно с 1 по 5 число фиксировать показания своего счетчика газа и передавать их газораспределительной компании. Есть возможность без проблем передать свои показания в удобный способ онлайн: зафиксировать показания в Личном кабинете на сайте 104.uа; передать показания с помощью чат-бота 7104ua в Viber или Telegram. При помощи этих сервисов вы можете передать показания, сфотографировав счетчик", - говорится в сообщении.