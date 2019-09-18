"Сумыгаз": более 1000 клиентов приобрели газ на зиму по летней цене

Иллюстративное фото (УНИАН)

В акционной цене не учтены услуги по доставке энергоносителя, так как они разнятся в зависимости от региона

От начала акции "Твоя энергонезависимость" клиенты "Сумыгаз Сбыта" приобрели более 620 тыс. куб. м на отопительный период. Более чем 70% закупок осуществлено онлайн через "Личный кабинет". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с 23 августа, более 1000 жителей Сумской области приобрели более 620 тысяч кубометров голубого топлива по летней цене, что зафиксирована на уровне 5995,53 гривен за 1000 кубов. В акционной цене не учтены услуги по доставке энергоносителя, так как они разнятся в зависимости от региона", - говорится в сообщении.

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит бытовым потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период. Данное предложение позволит клиентам не беспокоиться относительно колебания цен.

"Акционным предложением можно воспользоваться, обратившись в Центры обслуживания клиентов во всех районах Сумской области. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и актуальные показания своего газового счетчика. Также оформить и оплатить покупку возможно онлайн в "Личном кабинете" на сайте 104.ua. Покупка будет подтверждена после 100% оплаты заказанных объемов, которую нужно провести не позднее 25 сентября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 9 сентября участие в акции открыто и для клиентов, которые не успели рассчитаться за уже потребленный газ. Пользоваться зарезервированным запасом газа можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года.

"Максимальный объем закупки газа ограничен – 25 тыс. куб. м. на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины". Если выкуплено в рамках акции топливо будет потрачено до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене поставщика со специальными обязанностями, действующей на то время. Домохозяйства, которые используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств", - говорится в сообщении пресс-службы.