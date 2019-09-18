"Сумигаз": понад 1000 клієнтів придбали газ на зиму за літньою ціною

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В акційній ціні не враховані послуги з доставки енергоносія, так як вони різняться в залежності від регіону

Від початку акції "Твоя енергонезалежність" клієнти "Сумигаз Збуту" придбали понад 620 тис. куб. м на опалювальний період. Більш ніж 70% закупок здійснено онлайн через "Особистий кабінет". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Починаючи з 23 серпня, понад 1000 мешканців Сумської області придбали більше 620 тисяч кубометрів блакитного палива за літньою ціною, що зафіксована на рівні 5995,53 гривень за 1000 кубів. В акційній ціні не враховані послуги з доставки енергоносія, так як вони різняться в залежності від регіону", - йдеться у повідомленні.

У НАК "Нафтогаз України" зазначають, що акція "Твоя енергонезалежність" дозволить побутовим споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період. Дана пропозиція дасть змогу клієнтам не турбуватися щодо коливання цін.

"Акційною пропозицією можна скористатись, звернувшись до Центрів обслуговування клієнтів по всіх районах Сумської області. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та актуальні показання свого газового лічильника. Також оформити та оплатити покупку можливо онлайн у "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua. Купівля буде підтверджена після 100% оплати замовлених обсягів, яку потрібно провести не пізніше 25 вересня", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з 9 вересня участь в акції відкрита і для клієнтів, які не встигли розрахуватись за вже спожитий газ. Користуватися зарезервованим запасом газу можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року.

"Максимальний обсяг закупівлі газу обмежений – 25 тис. куб. м. на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України". Якщо викуплене в рамках акції паливо буде витрачено до 1 квітня, споживач зможе докупити необхідні обсяги за ціною постачальника зі спеціальними обов’язками, діючою на той час. Домогосподарства, які не використають передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів", - йдеться у повідомленні прес-служби.