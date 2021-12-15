Сумы могут остаться без воды: в чем причина

АО "Сумыоблэнерго" отключит 16 декабря от энергоснабжения объекты предприятия "Горводоканал" из-за долгов 16 декабря. Жители города могут остаться вез воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SumyToday .

"АО "Сумыоблэнерго" предупредило КП "Горводоканал" о намерении отключить от энергоснабжения объекты предприятия. Из-за долгов энергоснабжающее предприятие планирует прекратить подачу электроэнергии 16 декабря 2021 с 9:00", - говорится в сообщении.

Как стало известно, по состоянию на 7 декабря 2021 года задолженность КП "Горводоканал" за услуги по распределению электрической энергии составляет 5,214 млн гривен. При этом долг населения перед сумским водоканалом составляет более 56 млн гривен.

При этом уточняется, что АО "Сумыоблэнерго" не указало, какие именно объекты будут отключены, поэтому всем жителям рекомендуют запастись водой.

"В случае необходимости к объектам социальной инфраструктуры будет организован подвоз воды", - уточняет СМИ.