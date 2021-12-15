Суми можуть залишитися без води: в чому причина

АО "Сумиобленерго" 16 грудня відключить від енергопостачання об'єкти підприємства "Міськводоканал" через борги. Жителі міста можуть залишитися віз води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SumyToday .

"АО "Сумиобленерго" попередило КП "Міськводоканал" про намір відключити від енергопостачання об'єкти підприємства. Через борги енергопостачальне підприємство планує припинити подачу електроенергії 16 грудня 2021 року з 9:00", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, станом на 7 грудня 2021 року заборгованість КП "Міськводоканал" за послуги з розподілу електричної енергії становить 5,214 млн гривень. При цьому борг населення перед Сумським водоканалом становить понад 56 млн гривень.

При цьому уточнюється, що АТ "Сумиобленерго" не вказало, які саме об'єкти будуть відключені, тому всім жителям рекомендують запастися водою.

"У разі необхідності до об'єктів соціальної інфраструктури буде організовано підвіз води", - уточнює ЗМІ.