В Сумской области задержали банду подрывателей банкоматов

В Ахтырке (Сумская область) правоохранители задержали двух подозреваемых в подрыве банкоматов в регионах Украины и похищении из них наличных. Ими оказались ранее судимый 31-летний мужчина и 17-летняя девушка из Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В середине августа в Гадяче (Полтавская область) неизвестные подорвали банкомат в одном из местных магазинов и похитили из него свыше 300 тысяч гривен. Уже 10 октября, вероятно, те же лица попытались похитить наличные из банкомата в Ахтырке.

Около 4 часов утра правоохранители задержали подозреваемых. Сейчас проверяется причастность подозреваемых как минимум к пяти аналогичным преступлениям на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в конце июля правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в подрыве банкоматов по всей территории Украины. Предполагаемых злоумышленников удалось задержать в Виннице.