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В Сумской области впервые за полвека отремонтировали мост на трассе Р-65

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Сумы, Понедельник 25 октября 2021 13:47
В Сумской области впервые за полвека отремонтировали мост на трассе Р-65 Фото: в Сумской области впервые за полвека отремонтировали мост на трассе Р-65 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумской области впервые за 49 лет отремонтировали мост через реку Клевень в с. Заруцкое Шосткинского района. Искусственное сооружение в составе трассы Р-65 КПП "Николаевка" - КПП "Катериновка" восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Переправа была возведена еще в 1972 году. До ремонта мост находился в ограниченно работоспособном эксплуатационном состоянии", - говорится в сообщении службы.

Работы выполнила подрядная компания ООО "Сумымостстрой". Во время ремонта мостовики провели демонтаж секций и опор старого моста, заменили опоры и насадки моста, установили новые балки пролетных строений. На мосту устроили гидроизоляцию и систему водоотвода, установили новые перильные и барьерные ограждения. На проезжей части нанесли новое асфальтобетонное покрытие, разметку и установили дорожные знаки.

В этом году в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского планируют восстановить 16 км дороги Р-65 КПП "Николаевка" - Семеновка - Новгород-Северский - Глухов - КПП "Катериновка" в Сумской области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов по всей Украине.

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