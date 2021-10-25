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У Сумській області вперше за пів століття відремонтували міст на трасі Р-65

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Суми, Понеділок 25 жовтня 2021 13:47
У Сумській області вперше за пів століття відремонтували міст на трасі Р-65 Фото: у Сумській області вперше за пів століття відремонтували міст на трасі Р-65 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Сумській області вперше за 49 років відремонтували міст через річку Клевень у с.Заруцьке Шосткинського району. Штучну споруду у складі траси Р-65 КПП "Миколаївка" - КПП "Катеринівка" відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

"Переправу було зведено ще у 1972 році. До ремонту міст перебував у обмежено працездатному експлуатаційному стані", - йдеться у повідомленні служби.

Роботи виконала підрядна компанія ТОВ "Сумимостобуд". Під час ремонту мостобудівельники провели демонтаж секцій та опор старого мосту, замінили опори та насадки мосту, встановили нові балки прогонових будов. На мосту влаштували гідроізоляцію та систему водовідведення, встановили нові перильні та бар’єрні огорожі. На проїзній частині нанесли нове асфальтобетонне покриття, розмітку та встановили дорожні знаки.

Цього року в рамках “Великого будівництва” Володимира Зеленського планують відновити 16 км дороги Р-65 КПП "Миколаївка” - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка" у Сумській області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів по всій Україні.

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Велике будівництво
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