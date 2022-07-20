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В Сумской области россияне обстреляли помещение лесничества: последствия

Фото: оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня под огнем оккупантов оказались четыре общины Сумской области. Россияне обстреляли помещение лесничества, церковь и другие объекты сельских общин. В результате обстрелов, один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Шалыгинская община: в десять утра россияне пустили две очереди по 4 выстрела из гранатомета. После одиннадцати - ударили из "Градов", более 30 приходов.

Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжено 2 служебных автомобиля. Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице.

Белопольська община: в 12:30 - минометный обстрел. Ближе к двум часам дня - еще 8 минометных прилетов. Почти в 22:00 - 10 ракет. В то же время был обстрел из "Градов" по территории общины.

Новослободская община: к вечеру россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня: 10 прилетов.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли церковь в Эсманской общине Сумской области.

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Сумская область