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В Сумской области прошли всеукраинские соревнования газовых аварийных служб

Новости » Новости компаний    19.08.2019 - 12:59
В Сумской области прошли всеукраинские соревнования газовых аварийных служб
Фото: пресс-служба "Сумыгаза"

На учебно-тренировочном полигоне АО "Сумыгаз" состоялся второй этап Всеукраинских соревнований аварийных служб газораспределительных компаний "Наше мастерство – Ваша безопасность" среди 7 команд восточного региона.

В течение трех дней, 13-15 августа, аварийные службы учились и демонстрировали свое мастерство в поисках, усуненнях утечек газа, умениях работать в экстремальных ситуациях в загазованных помещениях с использованием средств защиты, навыки оказания первой медицинской помощи, сдавали экзамены на теоретические знания.

"От профессиональных умений членов аварийной службы часто зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому важно, чтобы бригада "104" в критических нештатных ситуациях не растерялась и локализовала аварию в кратчайший срок. Смотр-конкурс аварийно-диспетчерской службы 104 является особенно полезным для молодых специалистов, ведь, все практические занятия проходят в реальных условиях", - говорит представитель конкурсной комиссии - главный инженер ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

По итогам соревнований первое место заняла бригада службы "104" АО "Днепропетровскгаз", второе – аварийщики АО "Запорожгаз", бронза у АО "Харьковгаз".

Бригада АО "Сумыгаз" продемонстрирует свое мастерство в Житомирской области. Победители региональных этапов встретятся в финале на учебном полигоне АО "Винницагаз".

Инициатором Всеукраинского конкурса аварийно-диспетчерских служб газораспределительных компаний является "Укргазпрофспілка".

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