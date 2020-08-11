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В Сумской области производители тепла задолжали более 16 млн гривен за доставку газа

Автор: РБК-Украина

За распределение газа задолжали 15 из 46 производителей тепла состоянию на начало августа

В Сумской области за доставку газа производители тепла задолжали более 16 млн гривен. По состоянию на начало августа за распределение газа задолжали 15 из 46 производителей тепла.

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Об этом сообщает пресс-служба компании "Сумыгаз".

Речь идет о предприятиях, которые должны зимой обеспечивать теплом более 150 тыс. жомохозяйств и 274 бытовых потребителей, среди которых школы, детсады и другие учреждения.

Теплоснабжающие компании Белопольского района за распределение газа задолжали 190,9 тыс. грн, Конотопского - 1,9 млн грн, Ахтырского - 6,1 млн грн, Роменского - 597,6 тыс. грн, Шостинского - 3,9 млн грн, города Сумы - 4,2 млн грн.

Накануне осенне-зимнего периода задолженность тепловых организаций за доставку газа ставит под угрозу не только само начало отопительного сезона предприятиями ТКЭ, но и подготовку газовых сетей к самой большой сезонной нагрузке.

В компании отмечают, что АО "Сумыгаз" не продает газ и не получает средства за него. А тариф на услугу распределения газа компания прежде всего направляет на содержание и модернизацию газовых сетей в надлежащем состоянии, функционирование аварийно-диспетчерских и эксплуатационных служб, а также служб, которые ежедневно контролируют работу газораспределительной системы по всей территории Сумской области.

Кроме того, неудовлетворительное состояние расчетов может значительно повлиять на подготовку газового хозяйства области к осенне-зимнему периоду и обеспечение бесперебойной доставки газа ко всем потребителям региона. Согласно законодательству, "Сумыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающим предприятиям, имеющим задолженность за предыдущие периоды.

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