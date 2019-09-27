В Сумской области произошел взрыв в пекарне, есть пострадавшие

В городе Шостка (Сумская область) в ночь на 27 сентября в пекарне вспыхнула газовоздушная смесь, после чего возник пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Сообщается, что на момент инцидента в помещении работало три человека. В результате в больницу с ожогами разной степени тяжести госпитализированы две работницы. Больше всего пострадала 48-летняя женщина. Она получила поражения 15% площади тела и сейчас находится в реанимации.

Еще одна 47-летняя работница, госпитализирована с ожогами в больницу. 21-летнему юноше, который также находился в помещении, медицинская помощь оказана без госпитализации. В результате пожара в здании выбило стекла окон, частично были разрушены межкомнатные перегородки и туалет. Пожар ликвидировали спасатели.

"По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств данного происшествия", - сообщили в полиции.

Фото: взрыв в пекарне в Сумской области (su.npu.gov.ua)

Напомним, 19 сентября в Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате чего пострадали 2 пожарные и несколько работников предприятия.

Также РБК-Украина сообщало, что 17 сентября, на северо-востоке Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. По данным местных властей, в результате взрыва никто не пострадал. Специальные службы начали мониторинг показателей атмосферы в зоне события. Причины взрыва неизвестны.