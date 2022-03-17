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В Сумской области проблемы с электричеством. Жителей просят ограничить потребление

Фото: в Сумской области проблемы со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумской области из-за повреждения оборудования высоковольтных сетей наблюдаются проблемы с электроснабжением. В северной части области дефицит пропускной способности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конотопский городской совет.

"В результате повреждения оборудования высоковольтных сетей в зоне боевых действий возникает дефицит пропускной способности временных (резервных) сетей, по которым в настоящее время заживлена северная часть Сумской и Черниговской областей", - рассказали в городском совете.

Жителей северной части Сумской области просят ограничить потребление бытовых электроприборов.

"Особенно на время вечернего максимума (с 18:00 до 21:00). Отключать все приборы не нужно! Более рационально использовать электроэнергию", - говорится в сообщении.

По данным РБК-Украина, проблемы, в частности, наблюдаются местами в Конотопском и Шосткинском районах Сумской области.

Напомним, вчера в этих районах Сумской области были перебои с электроснабжением.

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Сумская область