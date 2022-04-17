В Сумской области повреждена почти тысяча гражданских объектов. Названо предварительную сумму убытков

В Сумской области с начала войны повредили или разрушили почти тысячу гражданских объектов. Больше всего разрушений среди жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицьокого .

По предварительным данным, за время полномасштабной войны разрушены или повреждены около 976 объектов, среди них:

жилой фонд - 638;

административные здания - 23;

учебные заведения - 24;

учреждения здравоохранения - 18;

объекты жизнеобеспечения - 23;

объекты культуры и спорта - 5;

промышленные предприятия - 21.

Кроме этого, в результате российской агрессии повреждены 364,6 километра дорог местного значения, разрушены 2 моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены 5 мостов.

Больше всего разрушений в Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской,

Великописаревской и Сумской территориальных общинах.

По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 млрд гривен.