В Сумской области повреждена почти тысяча гражданских объектов. Названо предварительную сумму убытков
В Сумской области с начала войны повредили или разрушили почти тысячу гражданских объектов. Больше всего разрушений среди жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицьокого.
По предварительным данным, за время полномасштабной войны разрушены или повреждены около 976 объектов, среди них:
- жилой фонд - 638;
- административные здания - 23;
- учебные заведения - 24;
- учреждения здравоохранения - 18;
- объекты жизнеобеспечения - 23;
- объекты культуры и спорта - 5;
- промышленные предприятия - 21.
Кроме этого, в результате российской агрессии повреждены 364,6 километра дорог местного значения, разрушены 2 моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены 5 мостов.
Больше всего разрушений в Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской,
Великописаревской и Сумской территориальных общинах.
По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 млрд гривен.
Напомним, что 14 апреля оккупанты обстреляли несколько общин в Сумской области. Враги применили тяжелую артиллерию.
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