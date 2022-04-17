У Сумській області пошкоджено майже тисячу цивільних об'єктів. Названо попередню суму збитків

У Сумській області з початку війни пошкодили або зруйнували майже тисячу цивільних об'єктів. Найбільше руйнувань серед житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицьокого .

За попередніми даними, за час повномасштабної війни зруйновані або пошкоджені близько 976 об’єктів, серед них:

житловий фонд - 638;

адміністративні будівлі - 23;

заклади освіти - 24;

заклади охорони здоров’я - 18;

об’єкти життєзабезпечення - 23;

об’єкти культури та спорту - 5;

промислові підприємства - 21.

Крім цього, внаслідок російської агресії пошкоджено 364,6 кілометра доріг місцевого значення, зруйновані 2 мости. На автомобільних трасах державного значення зруйновано 5 мостів.

Найбільше руйнувань в Охтирській, Тростянецькій, Лебединській, Боромлянській,

Великописарівській та Сумській територіальних громадах.

За приблизними розрахунками, на відновлення критичної інфраструктури, транспортної мережі, будівель та інших об’єктів, незалежно від форми власності, необхідно понад 20 млрд гривень.