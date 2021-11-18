ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Сумской области отремонтировали 11 км трассы от Недригайлова до Ромнов

Новина українською →
Сумы, Четверг 18 ноября 2021 14:03
В Сумской области отремонтировали 11 км трассы от Недригайлова до Ромнов Фото: в Сумской области отремонтировали 11 км трассы от Недригайлова до Ромнов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился капитальный ремонт участка протяженностью 11,6 км дороги Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка". Восстановленный участок расположен в Сумской области и соединяет поселок Недригайлов и город Ромны (на км 232+360 – км 244+000).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы автомобильных дорог Сумской области.

На трассе было отфрезеровано старое изношенное покрытие, после чего было усилено основание дорожной одежды и устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.

Также подрядная компания установила новые дорожные знаки и барьерное ограждение, обустроила обочину и устроила освещение.

"Общая протяженность данной автодороги - 336,3 км, из них 154 км - в пределах Сумской области. Данная автомобильная дорога соединяет Киевскую, Черниговскую и Сумскую области и является кратчайшим путем, связывающим города Киев, Прилуки, Ромны, Сумы", - говорится в сообщении.

Системное обновление трассы стартовало в 2020 году по программе "Большая стройка". В целом до конца текущего года на трассе будут восстановлены 83,6 км в Сумской области, 91 км в Черниговской области, а также 15 км в Киевской области.

"В следующем строительном сезоне продолжим реконструкцию и капитальный ремонт на данной автодороге в пределах Сумской области", - подчеркнули в областном "Автодоре".

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют обновить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
Карантин в Украине: "желтая" и "красная" зоны расширились
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину