В Сумской области отремонтировали 11 км трассы от Недригайлова до Ромнов

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился капитальный ремонт участка протяженностью 11,6 км дороги Н-07 "Киев - Сумы - Юнаковка". Восстановленный участок расположен в Сумской области и соединяет поселок Недригайлов и город Ромны (на км 232+360 – км 244+000).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Службы автомобильных дорог Сумской области.

На трассе было отфрезеровано старое изношенное покрытие, после чего было усилено основание дорожной одежды и устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.

Также подрядная компания установила новые дорожные знаки и барьерное ограждение, обустроила обочину и устроила освещение.

"Общая протяженность данной автодороги - 336,3 км, из них 154 км - в пределах Сумской области. Данная автомобильная дорога соединяет Киевскую, Черниговскую и Сумскую области и является кратчайшим путем, связывающим города Киев, Прилуки, Ромны, Сумы", - говорится в сообщении.

Системное обновление трассы стартовало в 2020 году по программе "Большая стройка". В целом до конца текущего года на трассе будут восстановлены 83,6 км в Сумской области, 91 км в Черниговской области, а также 15 км в Киевской области.

"В следующем строительном сезоне продолжим реконструкцию и капитальный ремонт на данной автодороге в пределах Сумской области", - подчеркнули в областном "Автодоре".