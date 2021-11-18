У Сумській області відремонтували 11 км траси від Недригайлова до Ромнів

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився капітальний ремонт ділянки протяжністю 11,6 км дороги Н-07 "Київ - Суми - Юнаківка". Відновлена ділянка розташована у Сумській області та з’єднує селище Недригайлів та місто Ромни (на км 232+360 – км 244+000).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Служби автомобільних доріг Сумської області.

На трасі було відфрезеровано старе зношене покриття, після чого було посилено основу дорожнього одягу і влаштовано вирівнюючий та верхній шари асфальтобетону.

Також підрядна компанія встановила нові дорожні знаки та бар‘єрне огородження, облаштувала узбіччя та влаштувала освітлення.

"Загальна протяжність даної автодороги - 336,3 км, з них 154 км - в межах Сумської області. Дана автомобільна дорога сполучає Київську, Чернігівську та Сумську області та є найкоротшим шляхом, що зв'язує міста Київ, Прилуки, Ромни, Суми", - йдеться у повідомленні.

Системне оновлення траси стартувало у 2020 році за програми "Велике будівництво". Загалом до кінця цього року на трасі будуть відновлені 83,6 км у межах Сумської області, 91 км у Чернігівській області, а також 15 км на Київщині.

"У наступному будівельному сезоні продовжимо реконструкцію та капітальний ремонт на даній автодорозі в межах Сумської області", - підкреслили в обласному "Автодорі".