В Сумской области открыли новое приемное отделение экстренной помощи

В рамках реконструкции отделение также получило все необходимое для быстрого оказания медицинской помощи и спасения жизней: современную экспресс-лабораторию, где пациенту мгновенно делают различные анализы, современные палаты, в том числе реанимационные, операционные, кабинет с установленным КТ, кабинеты для врачей, санитарные комнаты.

Появятся кабинеты бронхоскопии, эндоскопии, ультразвуковой диагностики, компьютерной диагностики. Отделение также будет иметь инфекционный бокс, детскую палату и даже палату для больных с психическими расстройствами.

"В отделении 17 коек, 6 из них - реанимационные. Они оборудованы современными мониторами, есть централизованная подача кислорода и кислородные концентраторы. Ранее подобные палаты мы видели только в зарубежных фильмах, а сегодня они доступны жителям нашей области”, - отметил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Все медицинские услуги можно будет получить в одном месте: в отделении установит диагноз и стабилизируют общее состояние. И только после этого его переведут в профильное отделение.

"Благодаря этому отделению мы не теряем ни секунды на диагностике. Это реальное качество, а главное - доступность медицинской помощи", - отметил директор больницы Владимир Горох.

Общая стоимость объекта составила 16 млн грн. Средства выделены из государственного и областного бюджетов, а также из бюджета больницы. Кроме того, за 18 млн грн из государственного бюджета был приобретен компьютерный томограф.

В течение месяца в рамках президентской программы "Большая стройка" на Сумщине планируют открыть еще 4 модернизированные приемные отделения опорных больниц. Всего в области будет открыто 7 приемных отделений по программе президента.

"Они уже достроены. Сейчас в Ахтырской, Шосткинской ЦРБ и Сумской центральной городской клинической больниц уже установлены компьютерные томографы, оформляются соответствующие разрешения на ввод их в эксплуатацию, персонал проходит обучение", - добавил Дмитрий Живицкий.