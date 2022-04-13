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В Сумской области оккупанты убили более 100 гражданских жителей, - глава ОВА

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Сумская область, Среда 13 апреля 2022 16:27
В Сумской области оккупанты убили более 100 гражданских жителей, - глава ОВА Обстрелы в Сумской области (t me u_now)
Автор: Татьяна Самарук

В Сумской области российские оккупанты убили более 100 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого на брифинге.

По его словам, значительное количество людей числятся пропавшими без вести, их сейчас разыскивают. К тому же есть люди, которые находятся в плену.

"Погибло более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела - со связанными руками, со следами пыток, расстреляны выстрелами в голову, это страшные вещи. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин неизвестно", - сказал он.

Живицкий также отметил, что в больницах много раненых, также много раненых горожан в больницах соседних областей.

"Очень серьезная психологическая травма у тех, кто перенес оккупацию, у людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники. Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старым людях с детьми. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, который совершали русские у нас в регионе", - добавил Дмитрий Живицкий.

Ранее мы сообщали, что Украина освободила из российского плена супругов из Сумской области.

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