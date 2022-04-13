У Сумській області окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців, - голова ОВА

За його словами, значна кількість людей вважаються зникли безвісти, їх зараз розшукують. До того ж є люди, які знаходяться в полоні.

"Загинуло більше 100 мирних мешканців, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла - зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин достеменно невідомо", - сказав він.

Живицький також зазначив, що у лікарнях багато поранених, також багато поранених містян в лікарнях сусідніх областей.

"Дуже серйозна психологічна травма у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки. Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних мешканцях, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховались, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні", - додав Дмитро Живицький.