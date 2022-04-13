ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сумській області окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців, - голова ОВА

Новость на русском →
Сумська область, Середа 13 квітня 2022 16:27
У Сумській області окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців, - голова ОВА Обстріли у Сумській області (t me u_now)
Автор: Тетяна Самарук

У Сумській області російські окупанти вбили понад 100 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького на брифінгу.

За його словами, значна кількість людей вважаються зникли безвісти, їх зараз розшукують. До того ж є люди, які знаходяться в полоні.

"Загинуло більше 100 мирних мешканців, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла - зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин достеменно невідомо", - сказав він.

Живицький також зазначив, що у лікарнях багато поранених, також багато поранених містян в лікарнях сусідніх областей.

"Дуже серйозна психологічна травма у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки. Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних мешканцях, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховались, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні", - додав Дмитро Живицький.

Раніше ми повідомляли, що Україна звільнила з російського полону подружжя з Сумської області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 49-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії