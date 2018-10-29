В Сумской области котельни могут остаться без газа

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Для своевременного выделения объемов газа тепловым компаниям Сумской области необходимо обращаться к поставщику - НАК "Нафтогаз Украины"

НАК "Нафтогаз Украины" пролоббировал право на отключение производителей тепловой энергии для нужд населения зимой. С 1 декабря 2018 это предусмотрено Кодексом газотранспортных систем. Компания будет предоставлять отдельные письменные поручения для каждого предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Сумыгаз".

"Поскольку "Сумыгаз" распределяет газ ко всем потребителям области, то мы немедленно будем информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятора, общины о получении поручений от НАК "Нафтогаз Украины". Ведь прекращение транспортировки природного газа в котельных зимой неизбежно приведет к социальной напряженности", - отметил коммерческий директор ПАО "Сумыгаз" Денис Черненко.

Госрегулятор – НКРЭКУ - не поддержал просьбу всех газораспределительных компаний не отключать теплосети по поручению НАК "Нафтогаз Украины". Напротив, в комиссии уклонения от отключения тепловиков считаться злоупотреблением монопольным положением и предусматривает дополнительные финансовые взыскания.

Если в течение 3-х дней после получения письменного поручения от НАК "Нафтогаз Украины" на отключение, теплоснабжающие предприятия не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО "Сумыгаз" будет вынуждено начать мероприятия по прекращению распределения газа к объектам.

Подчеркиваем, что ПАО "Сумыгаз" не продает, не поставляет природный газ и не получает средства за него. Согласно нормативов распределения средств за газ на ноябрь месяц более 85% получает НАК "Нафтогаз Украины". Он является единственным оптовым поставщиком газа для предприятий ТКЭ.

Для своевременного выделения объемов газа - номинаций, всем тепловым компаниям Сумской области необходимо обращаться к поставщику - НАК "Нафтогаз Украины". В Сумской области природный газ для обеспечения централизованного отопления потребляют более 40 тепловых компаний.