У Сумській області котельні можуть залишитися без газу

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Для своєчасного виділення обсягів газу тепловим компаніям Сумської області необхідно звертатися до постачальника - НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" пролобіював право на відключення виробників теплової енергії для потреб населення взимку. З 1 грудня 2018 це передбачено Кодексом газотранспортних систем. Компанія буде надавати окремі письмові доручення для кожного підприємства. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Сумигаз".

"Оскільки "Сумигаз" розподіляє газ до всіх споживачів області, то ми негайно будемо інформувати місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, регулятора, громади про отримання доручення від НАК "Нафтогаз України". Адже припинення транспортування природного газу до котелень взимку неминуче призведе до соціальної напруженості", - зазначив комерційний директор ПАТ "Сумигаз" Денис Черненко.

Держрегулятор – НКРЕКП - не підтримав прохання всіх газорозподільних компаній не відключати тепломережі за дорученням НАК "Нафтогаз України". Навпаки, в комісії ухилення від відключення тепловиків вважатися зловживанням монопольним положенням і передбачає додаткові фінансові стягнення.

Якщо протягом 3-х днів після отримання письмового доручення від НАК "Нафтогаз України" на відключення, теплопостачальні підприємства не врегулюють відносини з державним монополістом, ПАТ "Сумигаз" буде змушене розпочати заходи з припинення розподілу газу до об'єктів.

Підкреслюємо, що ПАТ "Сумигаз" не продає, не постачає природний газ і не отримує кошти за нього. Згідно нормативів розподілу коштів за газ на листопад місяць понад 85% отримує НАК "Нафтогаз України". Він є єдиним оптовим постачальником газу для підприємств ТКЕ.

Для своєчасного виділення обсягів газу - номінацій, всім компаніям теплових Сумської області необхідно звертатися до постачальника - НАК "Нафтогаз України". У Сумській області природний газ для забезпечення централізованого опалення споживають понад 40 теплових компаній.