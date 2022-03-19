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В Сумской области 28 300 абонентов остаются без электроэнергии: где самая тяжелая ситуация

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Сумская область, Суббота 19 марта 2022 10:13
В Сумской области 28 300 абонентов остаются без электроэнергии: где самая тяжелая ситуация Фото: в Сумской области обесточены поняд 28 тысяч абонентов (t.me/Украина_Сейчас)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области по состоянию на утро 19 марта без электроэнергии остаются 28 300 абонентов. Сейчас самая тяжелая ситуация в Ахтырке и Тростянце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Отмечается, что в городе Ахтырка полностью разрушены ТЭЦ и электроподстанция. Из-за этого в населенном пункте отсутствует тепло. Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение подается с перебоями.

В Тростянце пока отсутствует связь. Однако ранее было известно, что в городе наблюдались проблемы с коммунальными коммуникациями.

В Шосткинском районе наблюдаются перебои в электроснабжении.

Напомним, сегодня в Украине заработают гуманитарные коридоры. Эвакуация будет проводиться в Луганской, Киевской и Донецкой областях.

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