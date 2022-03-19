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У Сумській області 28 300 абонентів залишаються без електроенергії: де найважча ситуація

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Сумська область, Субота 19 березня 2022 10:13
У Сумській області 28 300 абонентів залишаються без електроенергії: де найважча ситуація Фото: у Сумській області знеструмлено поняд 28 тисяч абонентів (t.me/Украина_Сейчас)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області станом на ранок 19 березня без електроенергії залишаються 28 300 абонентів. Наразі найважча ситуація в Охтирці та Тростянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Зазначається, що в місті Охтирка повністю зруйновані ТЕЦ та електропідстанція. Через це у населеному пункті відсутнє тепло. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.

В Тростянці наразі відсутній зв'язок. Проте раніше було відомо, що у місті спостерігалися проблеми з комунальними комунікаціями.

У Шосткинському районі спостерігаються перебої в електропостачанні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацюють гуманітарні коридори. Евакуація буде проводитися у Луганській, Київській та Донецькій областях.

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