У Сумській області 28 300 абонентів залишаються без електроенергії: де найважча ситуація
У Сумській області станом на ранок 19 березня без електроенергії залишаються 28 300 абонентів. Наразі найважча ситуація в Охтирці та Тростянці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Зазначається, що в місті Охтирка повністю зруйновані ТЕЦ та електропідстанція. Через це у населеному пункті відсутнє тепло. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.
В Тростянці наразі відсутній зв'язок. Проте раніше було відомо, що у місті спостерігалися проблеми з комунальними комунікаціями.
У Шосткинському районі спостерігаються перебої в електропостачанні.
Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацюють гуманітарні коридори. Евакуація буде проводитися у Луганській, Київській та Донецькій областях.
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