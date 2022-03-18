В Сумской области 17 марта погибло два мирных жителя, - глава Сумской ОВА

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в Сумской области уже который день продолжается террор местного населения. Оккупанты в последнее время начали ходить по домам и забирать мобильные телефоны, изымать официально зарегистрированное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дмитрия Живицкого.

"К сожалению, продолжаются обстрелы пригорода Сумы. Оккупантами был обстрелян гражданский автомобиль, в результате чего погибла молодая девушка. Также был убит мужчина, который занимался мелким предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания", - отметил Живицкий.

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