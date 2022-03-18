UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области 17 марта погибло два мирных жителя, - глава Сумской ОВА

Сумы (Фото: rama.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в Сумской области уже который день продолжается террор местного населения. Оккупанты в последнее время начали ходить по домам и забирать мобильные телефоны, изымать официально зарегистрированное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дмитрия Живицкого.

"К сожалению, продолжаются обстрелы пригорода Сумы. Оккупантами был обстрелян гражданский автомобиль, в результате чего погибла молодая девушка. Также был убит мужчина, который занимался мелким предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания", - отметил Живицкий.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 22-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину