У Сумському районі лунають вибухи

У Сумському районі, сьогодні вранці лунають вибухи. Повітряної тривоги в регіоні наразі не немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Сум Олександра Лисенка.
"Сумчани, вибухи в Сумському районі! Будьте обережні!" - написав він.
Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Україну одночасно крилатими ракетами та дронами.
Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з них силами ППО було знищено 15.
Влучання зафіксовано в Павлограді на Дніпропетровської області. Попередньо, там постраждали 25 людей. Серед них троє - діти.
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