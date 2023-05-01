UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумському районі лунають вибухи

Фото: в Сумському районі лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумському районі, сьогодні вранці лунають вибухи. Повітряної тривоги в регіоні наразі не немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Сум Олександра Лисенка.

"Сумчани, вибухи в Сумському районі! Будьте обережні!" - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Україну одночасно крилатими ракетами та дронами.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з них силами ППО було знищено 15.

Влучання зафіксовано в Павлограді на Дніпропетровської області. Попередньо, там постраждали 25 людей. Серед них троє - діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВибух