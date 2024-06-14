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У Сумській області РФ атакувала дроном автобус з людьми, є поранені

Суми, П'ятниця 14 червня 2024 09:54
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У Сумській області РФ атакувала дроном автобус з людьми, є поранені Фото: у Сумській області РФ атакувала дроном автобус з людьми 14 червня (ілюстрація/24tv)
Автор: Наталія Гурковська

14 червня російські війська дроном атакували автобус у Шостинському районі Сумської області. У ньому були люди, троє жінок поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОВА, в автобусі перебувало понад 20 людей.

"Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу", - додали в адміністрації.

Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Атаки дронів РФ в Україні

Російські війська постійно атакують дронами місцеве населення у Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Під удар потрапляють як велосипедисти, так і цивільні авто. Також дронами РФ обстрілюються автомобілі швидкої допомоги, рятувальників та поліції.

Наприклад, російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус із пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.

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Сумська область Дрони
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