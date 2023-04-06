У четвер, 6 квітня, Олександра Панченка було представлено як нового керівника Сумської обласної прокуратури.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.
"Олександр Панченко має достатній досвід для забезпечення належної реалізації функцій прокуратури та виконання поставлених завдань в умовах воєнного стану в прикордонній області", - сказано в повідомленні.
Панченко народився у 1979 році. Він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого 2001 році. У правоохоронних органах він працює понад 22 років, з яких 16 років обіймав керівні посади. До призначення керівником він працював першим заступником керівника Сумської обласної прокуратури.
За словами першого заступника Генпрокурора Олексія Хоменка, Сумська область постійно зазнає обстрілів з території держави-агресора. Саме тому одним з перших завдань прокуратури є збір та фіксація доказів воєнних злочинів, вчинених РФ.
"У фокусі уваги також протидія злочинам проти основ національної безпеки. Серед пріоритетів - боротьба з корупцією, розкраданням державного бюджету та економічними злочинами",- сказав Хоменко.
Фото: У Сумській області призначили нового керівника прокуратури (t.me/pgo_gov_ua)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що керівником Запорізької обласної прокуратури став Сергій Спільник. Сьогодні заступник генпрокурора Антон Войтенко представив його колективу.
Тако нагадаємо, що Станіслав Гущесов став новим керівником Чернігівської обласної прокуратури.
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