UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумській області для допуску до прикордонних районів вводять систему перепусток, - МВА

Фото: ілюстративне зображення евакуації (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Сумській області влада запроваджує систему перепусток для доступу в прикордонні райони. Нововведення відбувається на тлі спроб людей повернутися після евакуації.

Про це заявив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

За його словами, окремі жителі намагаються повертатися до рідних домівок після попередньої евакуації. Втім, місцева влада радить людям не наражати себе на небезпеку.

"Ми всіляко відмовляємо від таких ідей. Крім того, вже на обласному рівні, ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, у кого там є родичі чи схожі обставини. Тому там не абсолютно жорстке блокування, хоча ми радимо не наражатися на небезпеку", - розповів Дрозденко.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, з початку літа Росія завдала понад 2 тисячі ударів по території Сумської області. Росіяни застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.

На тлі російського терору, за словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти.

"Через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення з 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області. Вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі дітей", - заявив Клименко 14 серпня.

Він додав, що на його думку, створення буферної зони на території Курської області є кроком, який допоможе захистити українські прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні