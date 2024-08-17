У Сумській області для допуску до прикордонних районів вводять систему перепусток, - МВА

У Сумській області влада запроваджує систему перепусток для доступу в прикордонні райони. Нововведення відбувається на тлі спроб людей повернутися після евакуації.

За його словами, окремі жителі намагаються повертатися до рідних домівок після попередньої евакуації. Втім, місцева влада радить людям не наражати себе на небезпеку.

"Ми всіляко відмовляємо від таких ідей. Крім того, вже на обласному рівні, ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, у кого там є родичі чи схожі обставини. Тому там не абсолютно жорстке блокування, хоча ми радимо не наражатися на небезпеку", - розповів Дрозденко.