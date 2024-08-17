В Сумской области для допуска в приграничные районы вводят систему пропусков, - МВА

В Сумской области власти вводят систему пропусков для доступа в приграничные районы. Новшество происходит на фоне попыток людей вернуться после эвакуации.

По его словам, некоторые жители пытаются возвращаться в родные дома после предварительной эвакуации. Впрочем, местные власти советуют людям не подвергать себя опасности.

"Мы всячески отговариваем от таких идей. Кроме того, уже на областном уровне, мы разворачиваем целую систему пропусков для тех, кто там проживает, у кого там есть родственники или похожие обстоятельства. Поэтому там не абсолютно жесткая блокировка, хотя мы советуем не подвергаться опасности", - рассказал Дрозденко.