В Сумской области для допуска в приграничные районы вводят систему пропусков, - МВА
В Сумской области власти вводят систему пропусков для доступа в приграничные районы. Новшество происходит на фоне попыток людей вернуться после эвакуации.
Об этом заявил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
По его словам, некоторые жители пытаются возвращаться в родные дома после предварительной эвакуации. Впрочем, местные власти советуют людям не подвергать себя опасности.
"Мы всячески отговариваем от таких идей. Кроме того, уже на областном уровне, мы разворачиваем целую систему пропусков для тех, кто там проживает, у кого там есть родственники или похожие обстоятельства. Поэтому там не абсолютно жесткая блокировка, хотя мы советуем не подвергаться опасности", - рассказал Дрозденко.
Ситуация в Сумской области
Напомним, с начала лета Россия нанесла более 2 тысяч ударов по территории Сумской области. Россияне применяли ракеты, артиллерию, КАБы, ударные дроны, минометы.
На фоне российского террора, по словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта.
"Из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуированы более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей", - заявил Клименко 14 августа.
Он добавил, что по его мнению, создание буферной зоны на территории Курской области является шагом, который поможет защитить украинские приграничные общины от ежедневных вражеских обстрелов.
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