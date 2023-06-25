В Сумській області через російські обстріли пошкоджені житлові будинки в кількох громадах

Прикордонні райони Сумської області знову зазнавали атак з боку РФ, і протягом минулого дня окупанти здійснили 24 обстріли по низці громад. Було зафіксовано 204 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сумської обласної військової адміністрації.

Під ворожий вогонь у суботу потрапили Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Свеська, Есманська, Дружбівська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади Сумської області.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька житлових будинків, а також господарських приміщень.

Деталі атак:

По території Великописарівської громади війська РФ били з артилерії (17 вибухів), з мінометів (13 вибухів) та з АГС-17 (20 вибухів). В результаті було пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 3 господарські приміщення, трансформатор РЕМ, гараж, льох, сінник та літня кухня.

По Білопільській громаді окупанти били з мінометів (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 4 житлові будинки.

Територію Миропільської громади загарбники обстрілювали з мінометів (12 вибухів).

Росіяни для ударів по Юнаківській громаді також використали міномети (13 вибухів).

Територія Краснопільської громади зазнавала ворожих артилерійських обстрілів (4 вибухи) та мінометних обстрілів (17 вибухів).

Есманська громада потрапила під мінометний обстріл (4 вибухи).

На територію Свеської громади ворог скинув 73 міни.

Зноб-Новгородська громада зазнавала мінометного обстрілу (6 вибухів).

По території Дружбовської громади війська РФ били з мінометів (4 вибухи) і РСЗВ (8 вибухів).

Обстріли Сумської області

Сумська область межує з РФ, і окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію регіону. Однак завдяки Силам оборони України навесні 2022 року всі захоплені території було звільнено.

Після виведення військ РФ із території Сумської області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня російські військові обстрілюють область із різних видів озброєння, для атак також застосовують і авіацію.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів з боку РФ прикордоння Сумської області 19 червня були жертви. А за день до цього в регіоні через російські удари постраждали двоє людей.