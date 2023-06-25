В Сумской области из-за российских обстрелов повреждены жилые дома в нескольких общинах

Приграничные районы Сумской области вновь подвергались атакам со стороны РФ, и в течение минувшего дня оккупанты осуществили 24 обстрела по ряду общин. Было зафиксировано 204 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сумской областной военной администрации.

Под вражеский огонь в субботу попали Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Свесская, Эсманская, Дружбовская, Зноб-Новгородская и Великописаревская общины Сумской области.

В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов, а также хозяйственных помещений.

Детали атак:

По территории Великописаревской общины войска РФ били из артиллерии (17 взрывов), из минометов (13 взрывов) и из АГС-17 (20 взрывов). В результате были повреждены 6 частных жилых дома, 3 хозяйственных помещения, трансформатор РЭС, гараж, погреб, сеновал и летняя кухня.

По Белопольской общине оккупанты били из минометов (12 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 4 жилых дома.

Территорию Миропольской общины захватчики обстреливали из минометов (12 взрывов).

Россияне для ударов по Юнаковской общине также использовали минометы (13 взрывов).

Территория Краснопольской общины подвергалась вражеским артиллерийским обстрелам (4 взрыва) и минометным обстрелам (17 взрывов).

Эсманская община попала под минометный обстрел (4 взрыва).

На территорию Свеской общины враг сбросил 73 мины.

Зноб-Новгородская община подвергалась минометному обстрелу (6 взрывов).

По территории Дружбовской общины войска РФ били из минометов (4 взрыва) и РСЗО (8 взрывов).

Обстрелы Сумской области

Сумская область граничит с РФ, и оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию региона. Однако благодаря Силам обороны Украины весной 2022 года все захваченные территории были освобождены.

После вывода войск РФ с территории Сумской области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно российские военные обстреливают область из различных видов вооружения, для атак также применяют и авиацию.

Напомним, что в результате обстрелов со стороны РФ приграничья Сумской области 19 июня были жертвы. А за день до этого в регионе из-за российских ударов пострадали два человека.