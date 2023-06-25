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В Сумской области из-за российских обстрелов повреждены жилые дома в нескольких общинах

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Сумская область, Воскресенье 25 июня 2023 01:46
В Сумской области из-за российских обстрелов повреждены жилые дома в нескольких общинах Фото: российские войска обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Приграничные районы Сумской области вновь подвергались атакам со стороны РФ, и в течение минувшего дня оккупанты осуществили 24 обстрела по ряду общин. Было зафиксировано 204 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Под вражеский огонь в субботу попали Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Свесская, Эсманская, Дружбовская, Зноб-Новгородская и Великописаревская общины Сумской области.

В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов, а также хозяйственных помещений.

Детали атак:

  • По территории Великописаревской общины войска РФ били из артиллерии (17 взрывов), из минометов (13 взрывов) и из АГС-17 (20 взрывов). В результате были повреждены 6 частных жилых дома, 3 хозяйственных помещения, трансформатор РЭС, гараж, погреб, сеновал и летняя кухня.
  • По Белопольской общине оккупанты били из минометов (12 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 4 жилых дома.
  • Территорию Миропольской общины захватчики обстреливали из минометов (12 взрывов).
  • Россияне для ударов по Юнаковской общине также использовали минометы (13 взрывов).
  • Территория Краснопольской общины подвергалась вражеским артиллерийским обстрелам (4 взрыва) и минометным обстрелам (17 взрывов).
  • Эсманская община попала под минометный обстрел (4 взрыва).
  • На территорию Свеской общины враг сбросил 73 мины.
  • Зноб-Новгородская община подвергалась минометному обстрелу (6 взрывов).
  • По территории Дружбовской общины войска РФ били из минометов (4 взрыва) и РСЗО (8 взрывов).

Обстрелы Сумской области

Сумская область граничит с РФ, и оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию региона. Однако благодаря Силам обороны Украины весной 2022 года все захваченные территории были освобождены.

После вывода войск РФ с территории Сумской области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно российские военные обстреливают область из различных видов вооружения, для атак также применяют и авиацию.

Напомним, что в результате обстрелов со стороны РФ приграничья Сумской области 19 июня были жертвы. А за день до этого в регионе из-за российских ударов пострадали два человека.

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