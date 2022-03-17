Сумская область изменила время комендантского часа

С 17 марта комендантский час в Сумской области будет действовать с 19:00 до 07:00. В этот период нужно оставаться дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
"С 17 марта 2022 года действует с 19:00 до 07:00 комендантский час путем запрета пребывания граждан в установленный период суток на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движения транспортных средств", - сообщил он.
Отметим, до этого комендантский час в регионе действовал с 18:00 до 06:00.
В период комендантского часа запрещается передвижение без специальных пропусков. Люди должны оставаться дома и соблюдать светомаскировку. При звуках сирены нужно перейти в укрытие.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области обесточены Конотопский и Шосткинский районы.
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