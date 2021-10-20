ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Чернишов: ще сім областей можуть перейти в "червону" зону слідом за Сумській

Новость на русском →
Київ, Середа 20 жовтня 2021 21:05
Чернишов: ще сім областей можуть перейти в "червону" зону слідом за Сумській Фото: Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Україні стане на одну "червону" зону більше. З 23 жовтня карантин посилюється у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова у Facebook.

"Не потрібно чекати "червоної" зони, аби прискорювати темпи вакцинації. На засіданні комісії ТЕБ та НС прийнято рішення про перехід Сумської області до "червоної" карантинної зони з 23 жовтня. А Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області можуть потрапити до неї вже найближчим часом, якщо не посилять протиепідемічні заходи", - заявив Олексій Чернишов.

Як відомом, станом на сьогодні у "червоній" зоні - п'ять областей. Ситуація продовжує загострюватися.

"Наразі чітко зрозуміло, що протистояти тяжкому перебігу хвороби здатна вакцинація. 94% госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 за тиждень в Україні не були щеплені. Будь ласка, не зволікайте та не випробовуйте долю. Вакцинуйтеся - бережіть себе", - додав Олексій Чернишов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Олексій Чернишов Червона зона карантину
NEWS
Зеленський про ситуацію на Донбасі: маємо бути готові до будь-якого розвитку подій
Зеленський про ситуацію на Донбасі: маємо бути готові до будь-якого розвитку подій
DAILY
Гроші на округи, "мінімалка" і дороги: чого депутатам не вистачило у держбюджеті
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гроші на округи, "мінімалка" і дороги: чого депутатам не вистачило у держбюджеті