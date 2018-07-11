Суммы призовых для биатлонистов увеличены на треть

Новости Спорт 11.07.2018 - 11:10
Фото: (facebook.com/biathlonworld1)
Фото: (facebook.com/biathlonworld1)

Введены бонусы за победу в зачете одной из индивидуальных дисциплин

Международный союз биатлонистов (IBU) на треть увеличит суммы призовых для биатлонистов. Такое решение было принято во время 137 заседания исполнительного совета в Зальцбурге (Австрия), сообщает официальный сайт организации. 

Введены бонусные выплаты за победу в зачете одной из индивидуальных дисциплин. Так, в следующем сезоне впервые будут выплачены призовые за победы в индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования и масс-стартах.

Помимо финансовых вопросов, исполнительный совет IBU на своем заседании рассмотрел проект нового кодекса этики организации и обсудил подготовку к конгрессу, который пройдет с 5 по 9 сентября в Порече (Хорватия). 

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Теги:  призовые,  Кубок мира,  Биатлон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС