Суммы призовых для биатлонистов увеличены на треть

Введены бонусы за победу в зачете одной из индивидуальных дисциплин

Международный союз биатлонистов (IBU) на треть увеличит суммы призовых для биатлонистов. Такое решение было принято во время 137 заседания исполнительного совета в Зальцбурге (Австрия), сообщает официальный сайт организации.

Введены бонусные выплаты за победу в зачете одной из индивидуальных дисциплин. Так, в следующем сезоне впервые будут выплачены призовые за победы в индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования и масс-стартах.

Помимо финансовых вопросов, исполнительный совет IBU на своем заседании рассмотрел проект нового кодекса этики организации и обсудил подготовку к конгрессу, который пройдет с 5 по 9 сентября в Порече (Хорватия).