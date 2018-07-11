Суми призових для біатлоністів збільшені на третину

Новини Спорт 11.07.2018 - 11:10
Фото: (facebook.com/biathlonworld1)
Фото: (facebook.com/biathlonworld1)

Введено бонуси за перемогу в заліку однією з індивідуальних дисциплін

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) на третину збільшить суми призових для біатлоністів. Таке рішення було прийнято під час 137 засідання виконавчої ради в Зальцбурзі (Австрія), повідомляє офіційний сайт організації.

Введені бонусні виплати за перемогу в заліку однієї з індивідуальних дисциплін. Так, в наступному сезоні вперше будуть виплачені призові за перемоги в індивідуальних гонках, спринтах, гонках переслідування і мас-стартах.

Крім фінансових питань, виконавча рада IBU на своєму засіданні розглянув проект нового кодексу етики організації і обговорила підготовку до конгресу, який пройде з 5 по 9 вересня в Поречі (Хорватія).

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Теги:  призовые,  Кубок мира,  Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС