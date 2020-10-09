Сумы и Канев в "красной зоне": какие ограничения ввели

С понедельника, 12 октября, в Сумах и Каневе будут установлены ограничения "красной зоны" карантина. Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Так, со следующего понедельника в этих городах запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в транспорте, кроме:
В городах "красной зоны" будет запрещено посещение учреждений образования соискателями образования, а также работу кафе, ресторанов, кинотеатров, учреждений культуры, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, учреждений торгового и бытового обслуживания, кроме:
Также в Сумах и Каневе будет запрещено посещать учреждения, оказывающие социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме:
Напомним, сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отправила Сумы и Канев в "красную зону" карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом.