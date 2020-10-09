Сумы и Канев в "красной зоне": какие ограничения ввели

С понедельника, 12 октября, в Сумах и Каневе будут установлены ограничения "красной зоны" карантина. Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, со следующего понедельника в этих городах запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в транспорте, кроме:

легковых автомобилей, в которых не более 5 человек включая водителя и без учета детей в возрасте до 14 лет;

служебных автомобилей предприятий, организаций и учреждений в пределах количества мест для сидения и в средствах индивидуальной защиты.

В городах "красной зоны" будет запрещено посещение учреждений образования соискателями образования, а также работу кафе, ресторанов, кинотеатров, учреждений культуры, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, учреждений торгового и бытового обслуживания, кроме:

заведений торговли продуктами, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

банковских, страховых учреждений, заведений технического обслуживания регистраторов расчетных операций;

заведений медицинской и ветеринарной практики;

автозаправок, СТО;

заведений по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;

объектов почтовой связи;

адресной доставки.

Также в Сумах и Каневе будет запрещено посещать учреждения, оказывающие социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме:

учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно;

центров учета бездомных лиц;

мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Напомним, сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отправила Сумы и Канев в "красную зону" карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом.