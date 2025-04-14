У Сумах зросла кількість поранених після удару РФ: рятувальники розбирають завали

У Сумах зросла кількість поранених після російської атаки. Рятувальники розбирають завали.

Про це заявив речник ГУ ДСНС України у Сумській області Олег Стрілка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Поруч місцеві жителі прибирають територію: підмітають скло, виносять уламки та допомагають комунальникам.

За інформацією, наразі на місці працюють рятувальники. Вони вже почали демонтажні роботи з розбирання завалів будівлі Сумського державного університету, яка зазнала значних руйнувань.

Це сталася напередодні, у Вербну неділю, коли ракети РФ влучили у центр міста, зокрема у тролейбус із пасажирами.

Станом на ранок 14 квітня кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по Сумах зросла до 119 осіб.

Удар РФ по Сумах

Нагадаємо, що вчора, 13 квітня, у Вербну неділю, російські війська здійснили подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.

Атака припала на час, коли вулиці були заповнені людьми, що призвело до значних жертв серед мирного населення.​

За останніми даними, загинуло щонайменше 34 особи, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула більш як 115 осіб, включаючи 11 дітей. Як стало відомо, найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.

Унаслідок удару пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, зокрема місцевий університет, а також знищено транспортні засоби.

Місцева влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.​

Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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