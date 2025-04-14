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В Сумах возросло количество раненых после удара РФ: спасатели разбирают завалы

Понедельник 14 апреля 2025 08:28
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В Сумах возросло количество раненых после удара РФ: спасатели разбирают завалы Фото: В Сумах возросло количество раненых после удара РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В Сумах возросло количество раненых после российской атаки. Спасатели разбирают завалы.

Об этом зявил спикер ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По состоянию на утро 14 апреля количество раненых в результате ракетного удара России по Сумах возросло до 119 человек.

Это произошло накануне, в Вербное воскресенье, когда ракеты РФ попали в центр города, в частности в троллейбус с пассажирами.

По информации, сейчас на месте работают спасатели. Они уже начали демонтажные работы по разборке завалов здания Сумского государственного университета, которое подверглось значительным разрушениям.

Рядом местные жители убирают территорию: подметают стекла, выносят обломки и помогают коммунальщикам.

Удар РФ по Сумах

Напомним, что вчера, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские войска совершили двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

Атака пришлась на время, когда улицы были заполнены людьми, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

По последним данным, погибли по меньшей мере 34 человека, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло более 115 человек, включая 11 детей. Как стало известно, больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.

В результате удара повреждены жилые и нежилые здания, в том числе местный университет, а также уничтожены транспортные средства.

Местные власти и спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

Все, что сейчас известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.

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