В Сумах приговорили к 3 годам заключения женщину, которая держала в заложниках ребенка

Фото: заседание суда (facebook_com_Зарічний_Районний_Суд)

Обвиняемая полностью признала свою вину

Заречным районным судом города Сумы вынесен обвинительный приговор о лишении свободы сроком до 3 лет в отношении женщины, которая обвиняется в захвате в заложники несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебную власть Украины.

Отмечается, что гражданке Д. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Как сообщается, 29 мая 2018 года женщина, находясь в неприязненных отношениях с гражданкой Ф., пришла к ней домой.

"Пользуясь тем, что двери квартиры были не заперты беспрепятственно попала в квартиру и увидела, что дома находится ребенок потерпевшей и сама закрылась с ней в квартире. Потом посадила малолетнего мальчика возле открытого окна на стул, и удерживая его обеими руками, начала требовать у гражданки Ф. вернуть ее собственную дочь, которую накануне забрали в детский дом. В ходе беседы обвиняемая держала в руке нож и угрожала нанести ребенку телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Свою вину в совершении преступления при указанных обстоятельствах женщина в судебном заседании признала полностью. Пояснила, что действительно содержала несовершеннолетнего мальчика как заложника, но вред ребенку причинить не желала.

"Учитывая тяжесть и характер совершенного преступления, все обстоятельства дела, позицию потерпевшей, в связи с наличием нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности обвиняемой, на основании статьи 69 Уголовного кодекса Украины коллегия судей сочла необходимым назначить наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, установленного в санкции части второй статьи 147 Уголовного кодекса Украины, так как это наказание будет необходимым и достаточным для ее исправления", - говорится в сообщении

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Как писал Styler, в Сумах женщина-переселенка взяла в заложники четырехлетнего мальчика. Она приставила нож к его горлу и угрожал его убить. Вызов правоохранителям поступил около восьми утра. Женщина находилась с заложником в квартире на первом этаже многоэтажки. Она требовала вернуть ей своего собственного сына.

Напомним, в Волынской области полицейские задержали мужчину, которые похитил трехлетнего ребенка из больницы.