У Сумах заборонено відключати комунальні послуги: чому це не хороша новина

Як повідомляється, 12 квітня Мінреінтеграції внесено зміни в Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з якими з 6 березня місто Суми належить до територій можливих бойових дій.

Даний статус надав мешканцям громади право на певні соціальні виплати, пільги та заборону припинення житлово-комунальних послуг.

Відтепер мешканці Сум, які вимушено виїдуть з міста, зможуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи та за певних умов матимуть право на отримання виплати від держави. Щомісячно це 2 тисячі гривень на одну дорослу людину та 3 тисячі - на одну дитину або людину з інвалідністю.

До того ж мешканці міста матимуть право на гуманітарну або допомогу коштом міжнародних організацій.

"Важливо, що тепер на мешканців Сум поширюється мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення будь-яких видів штрафів, а також стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у разі їх несплати. Ще один нюанс - заборонено відключення послуг за борги у разі пошкодження майна внаслідок бойових дій", - зазначив голова Сумської районної ради Геннадій Дем'яненко.

Також на територіях можливих бойових дій можливе застосування евакуації у безпечні райони. Рішення про проведення евакуації приймаються на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях.

Крім того, для територій можливих бойових дій не передбачено обмежень щодо доступу до публічних електронних реєстрів і проведення аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації.

Водночас, відповідно до Перехідних положень Податкового кодексу України, на територіях можливих бойових дій тимчасово діє мораторій на проведення документальних перевірок платників податків та на проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування (окрім платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції).