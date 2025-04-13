В Сумах вже 84 постраждалих та 31 загиблий, серед яких дві дитини

"Станом на 13:00 внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім того, постраждали 84 людини, серед яких 7 дітей.

Кількість жертв у Сумах зросла до 31, серед них 2 дітей

Пізніше рятувальники повідомили, що кількість загиблих зросла до 31.

"Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються", - зазнчили у ДСНС.

"Тролейбус смерті"

Набільше людей постраждали в тролейбусі, який проїздив поряд з епіцентром одного з ударів. Практично всі, хто знаходився в електротранспорті, загинули.

"Це тролейбус смерті, на жаль, там дуже багато було людей, дітей. На цю хвилину 21 людину загинула, 84 поранено, серед них семеро дітей", - зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.