В Сумах ввели бесплатный проезд для школьников на постоянной основе

В Сумах для учеников 1-11 классов ввели 100-процентную скидку на проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах. Решение вступает в силу с 5 марта 2021 года.

Отмечается, что исполнительный комитет установил такую скидку путем внесения изменений в решение от 15 января 2019 года №20 "Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП СГС «Электроавтотранс" (с изменениями).

"Считаю, что сегодня исполком принял самое важное решение для общины, и оно будет действовать на постоянной основе. Это хороший подарок детям и их родителям, ведь позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет сумчан", - сказал городской голова Александр Лысенко.

Мэр пообещал и впредь работать в направлении развития коммунального транспорта для получения горожанами "качественной услуги за приемлемую цену".