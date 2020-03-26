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В Сумах усилили контроль при въезде в город

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 15:19
В Сумах усилили контроль при въезде в город
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

На въезде в город установят шесть КПП

Сумский исполнительный комитета принял решение введении с 26 марта дополнительных ограничительных мер в рамках противодействию распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Сумском горсовете.

В частности, на въезде на территорию Сум создадут шесть стационарных контрольно-пропускных пунктов:

  • ул. Роменская (около разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 93);
  • ул. Белопольский путь (в районе дома № 38);
  • пр-т Курский (около перекрестка «пр-т Курский - ул. Брянская»);
  • ул. Барановская (на конечной остановке общественного транспорта);
  • ул. Харьковская (в районе разворотного кольца общественного транспорта);
  • ул. Г. Кондратьева (у дома № 189).

Во время въезда у граждан будут проводить опрос о месте жительства и работы, данные о последних визитах за границу и в другие области Украины, а также об известных им контактах с людьми, у которых обнаружили коронавирус. Также будет проводиться контроль температуры тела водителя и пассажиров транспортных средств, а также санитарный досмотр вещей, багажа и грузов. Кроме этого, всем гражданам, въезжающим и выезжающим из города, необходимо иметь при себе паспорт.

Напомним, 25 марта в Сумской области зафиксировали первый случай коронавируса. Женщина из Конотопа дважды дала положительный результат во время прохождения экспресс-тестов на COVID-19. Результаты отправлены для лабораторного исследования в Киев. Позже женщина скончалась в Конотопской центральной районной больнице.

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