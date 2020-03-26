ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумах посилили контроль при в'їзді в місто

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:19
У Сумах посилили контроль при в'їзді в місто
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На в'їзді в місто встановлять шість КПП

Сумський виконавчий комітету прийняв рішення про введення з 26 березня додаткових обмежувальних заходів у рамках протидії поширення коронавіруса COVID-19. Про це повідомили в Сумській міськраді.

зокрема, на в'їзді на територію Сум створять шість стаціонарних контрольно-пропускних пунктів:

  • вул. Роменська (біля розворотного кільця громадського транспорту в районі будинку № 93);
  • вул. Білопільський шлях (в районі будинку № 38);
  • пр-т Курський (біля перехрестя «пр-т Курський - вул. Брянська»);
  • ул. Барановська (на кінцевій зупинці громадського транспорту);
  • вул. Харківська (в районі розворотного кільця громадського транспорту);
  • вул. Р. Кондратьєва (біля будинку № 189).

Під час в'їзду у громадян будуть проводити опитування про місце проживання і роботи, дані про останні візити за кордон і в інші області України, а також про відомих їм контактах з людьми, у яких виявили коронавірус. Також буде проводитися контроль температури тіла водія і пасажирів транспортних засобів, а також санітарний огляд речей, багажу та вантажів. Крім цього, усім громадянам, які в'їжджають і виїжджають з міста, необхідно мати при собі паспорт.

Нагадаємо, 25 березня в Сумській області зафіксували перший випадок коронавіруса. Жінка з Конотопа двічі дала позитивний результат під час проходження експрес-тестів на COVID-19. Результати будуть відправлені для лабораторного дослідження в Київ. Пізніше жінка померла в Конотопській центральній районній лікарні.

Опублікований список меценатів, які допомагають лікарям боротися з епідемією У Міносвіти розповіли про строки проведення ЗНО
Новини України Сумикарантинпункт пропускаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся