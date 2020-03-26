У Сумах посилили контроль при в'їзді в місто

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На в'їзді в місто встановлять шість КПП

Сумський виконавчий комітету прийняв рішення про введення з 26 березня додаткових обмежувальних заходів у рамках протидії поширення коронавіруса COVID-19. Про це повідомили в Сумській міськраді.

зокрема, на в'їзді на територію Сум створять шість стаціонарних контрольно-пропускних пунктів:

вул. Роменська (біля розворотного кільця громадського транспорту в районі будинку № 93);

вул. Білопільський шлях (в районі будинку № 38);

пр-т Курський (біля перехрестя «пр-т Курський - вул. Брянська»);

ул. Барановська (на кінцевій зупинці громадського транспорту);

вул. Харківська (в районі розворотного кільця громадського транспорту);

вул. Р. Кондратьєва (біля будинку № 189).

Під час в'їзду у громадян будуть проводити опитування про місце проживання і роботи, дані про останні візити за кордон і в інші області України, а також про відомих їм контактах з людьми, у яких виявили коронавірус. Також буде проводитися контроль температури тіла водія і пасажирів транспортних засобів, а також санітарний огляд речей, багажу та вантажів. Крім цього, усім громадянам, які в'їжджають і виїжджають з міста, необхідно мати при собі паспорт.

Нагадаємо, 25 березня в Сумській області зафіксували перший випадок коронавіруса. Жінка з Конотопа двічі дала позитивний результат під час проходження експрес-тестів на COVID-19. Результати будуть відправлені для лабораторного дослідження в Київ. Пізніше жінка померла в Конотопській центральній районній лікарні.