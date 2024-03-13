У Сумах школи та садочки перевели на "дистанційку": скільки триватиме

У Сумах садочки, школи та позашкілля перевели на дистанційну форму навчання до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал Сумської міської ради .

"У Сумах до кінця тижня заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС", - зазначається в повідомленні.

Як повідомив в. о. міського голови Артем Кобзар, у садочках працюватимуть чергові групи, а у школах, за потреби, створять чергові класи.

"З наступного понеділка в школах - канікули", - інформують у Сумській міській раді.

Зокрема, в управлінні освіти та науки нагадують, що освітній і виховний процес відбувається за згодою батьків.

Варто зауважити що дане рішення було прийняте на тлі стрімкого зростання кількості повітряних тривог.