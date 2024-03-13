В Сумах школы и садики перевели на "дистанционку": сколько будет диться

В Сумах садики, школы и внешкольное образование перевели на дистанционную форму обучения до конца недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал Сумского городского совета .

"В Сумах до конца недели заведения общего среднего и дошкольного образования, а также внешколы будут работать в дистанционном формате. Такое решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС", - отмечается в сообщении.

Как сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь, в садиках будут работать дежурные группы, а в школах, при необходимости, создадут дежурные классы.

"Со следующего понедельника в школах - каникулы", - информируют в Сумском городском совете.

В частности, в управлении образования и науки напоминают, что образовательный и воспитательный процесс проходит с согласия родителей.

Следует отметить, что данное решение было принято на фоне стремительного роста количества воздушных тревог.