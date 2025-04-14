У Сумах пролунав вибух на тлі загрози російського дрона

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - повідомили Повітряні сили.

А через декілька хвилин було уточнено, що у Сумському районі Сумщини та у Запорізькій області помічено активність розвідувальних дронів.

"Залучено засоби щодо їх збиття", - написали повітряники.

Ракетний удар по Сумах

Вчора, 13 квітня, російська армія завдала подвійного балістичного удару по центру міста Суми. Там в момент атаки перебувало багато людей. За останніми даними, під час обстрілу постраждали 119 людини, - 34 - загинули.

Сьогодні поліція оприлюднила перші кадри з місця ракетного удару по Сумах.

У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.